Anteprima24.it - FOTO/ Auto in fiamme mentre fa benzina: paura per una donna

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoMomenti dia San Giorgio del Sannio, in via Monterone, poco dopo il raccordostradale, dove una vettura ha improvvisamente preso fuoco durante un rifornimento di. La protagonista dell’incidente, unaalla guida dell’, è riuscita a mettersi in salvo allontanandosi rapidamente dal veicolo in. La prontezza di riflessi del dipendente del distributore ha permesso di contenere la situazione. L’uomo, appena notate le, ha attivato i primi interventi antincendio, cercando di domare il rogo con l’attrezzatura a disposizione in attesa dell’arrivo dei Vigili del Fuoco. Questi ultimi, giunti tempestivamente sul luogo, hanno messo in sicurezza l’area, garantendo che il pericolo non si estendesse alle strutture e ai serbatoi del distributore.