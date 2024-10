Fissati i funerali di Giovanna Chinnici, la donna uccisa dal cognato (Di lunedì 28 ottobre 2024) Nova Milanese saluta Giovanna Chinnici, la donna che settimana scorsa è stata uccisa dal cognato Giuseppe Caputo durante una lite. La tragedia mercoledì scorso, 23 ottobre, quando l’uomo al termine di una lite nel cortile della palazzina dove vivevano ha accoltellato la cognata che era Monzatoday.it - Fissati i funerali di Giovanna Chinnici, la donna uccisa dal cognato Leggi tutta la notizia su Monzatoday.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Nova Milanese saluta, lache settimana scorsa è statadalGiuseppe Caputo durante una lite. La tragedia mercoledì scorso, 23 ottobre, quando l’uomo al termine di una lite nel cortile della palazzina dove vivevano ha accoltellato la cognata che era

