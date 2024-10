Gaeta.it - Falconara lancia la prima comunità energetica rinnovabile delle Marche: i dati dell’impianto fotovoltaico

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La transizione verso un futuro sostenibile passa anche attraverso l’energia, comunecon oltre 20mila abitanti, ha fatto un passo significativo in questa direzione con l’attivazione delladella città. Con il recente impiantoinstallato presso il PalaLiuti di Castelferretti, l’amministrazione comunale sta dando vita a una nuova era, che promette benefici economici e ambientali per i cittadini e le piccole imprese. I numeri del primo impiantoDopo un mese di funzionamento, l’impiantodel PalaLiuti ha già prodotto circa 10mila kilowatt di energia. Con una potenza picco di 83,52 kilowattora, questo impianto è progettato per servire le famiglie e le attività economiche locali.