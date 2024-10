Gaeta.it - Emergenza sovraffollamento nelle carceri italiane: la situazione a Trieste

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il tema delcarcerario in Italia continua a preoccupare, segnando un incremento costante. Nel 2024, gli istituti penitenziari del Paese si trovano ad affrontare una crisi senza precedenti. A, laappare particolarmente delicata, soprattutto per via dei reati legati all’immigrazione clandestina, evidenziando una crescita esponenziale degli arresti in questo ambito. Il direttore della casa circondariale di, Graziano Pujia, ha fornito un’analisi dettagliata di questa realtà durante il convegno “Il carcere oggi, problematiche e progettualità “, organizzato dall’Ande, l’associazione nazionale donne elettrici dicarceraria aLe, e in particolare quelle di, stanno subendo la pressione di un numero crescente di detenuti.