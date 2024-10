Elezioni regionali in Liguria, i risultati in diretta: vince il centrodestra con Bucci (Di lunedì 28 ottobre 2024) Marco Bucci vince le Elezioni regionali in Liguria. Il margine su Andrea Orlando, alla fine, sarà minimo, ma exit poll, proiezioni e spoglio delle schede confermano la vittoria del centrodestra. Erano nove i candidati alla poltrona che fino a pochi mesi fa è stata di Giovanni Toti, presidente uscente del centrodestra che si è poi dimesso in seguito allo scandalo che ha terremotato la Regione. L’affluenza è intorno al 46%, ben al di sotto del 50%. I cittadini liguri erano chiamati a votare per eleggere il presidente e un totale di 31 consiglieri regionali: le urne sono state aperte domenica 27 ottobre dalle 7 alle 23 e lunedì 28 ottobre dalle 8 alle 15. Qui è possibile seguire in diretta i primi risultati e i successivi aggiornamenti per scoprire come sono andate le Elezioni regionali in Liguria. I risultati delle Elezioni regionali in Liguria: la diretta Ore 21. Lanotiziagiornale.it - Elezioni regionali in Liguria, i risultati in diretta: vince il centrodestra con Bucci Leggi tutta la notizia su Lanotiziagiornale.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Marcolein. Il margine su Andrea Orlando, alla fine, sarà minimo, ma exit poll, proiezioni e spoglio delle schede confermano la vittoria del. Erano nove i candidati alla poltrona che fino a pochi mesi fa è stata di Giovanni Toti, presidente uscente delche si è poi dimesso in seguito allo scandalo che ha terremotato la Regione. L’affluenza è intorno al 46%, ben al di sotto del 50%. I cittadini liguri erano chiamati a votare per eleggere il presidente e un totale di 31 consiglieri: le urne sono state aperte domenica 27 ottobre dalle 7 alle 23 e lunedì 28 ottobre dalle 8 alle 15. Qui è possibile seguire ini primie i successivi aggiornamenti per scoprire come sono andate lein. Idellein: laOre 21.

Elezioni regionali in Liguria, i risultati in diretta: vince il centrodestra con Bucci

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il centrodestra è leggermente in vantaggio ma si profila un testa a testa al fotofinish per le elezioni regionali della Liguria. Lo spoglio delle schede è in corso dalle 15 di oggi, lunedì 28 ottobre. (tpi.it)

Affluenza in calo alla regionali in Liguria: secondo i dati del portale Eligendo del ministero dell'Interno, alle 15 (1.782 sezioni su 1.785) ha votato il 45,94% degli aventi diritto, in calo rispetto ... (tg.la7.it)

Sono ore di attesa per i candidati del centrodestra e del campo progressista alla presidenza della Regione Liguria, Marco Bucci e Andrea Orlando, a poche ore dalla chiusura dei seggi delle elezioni re ... (lastampa.it)

Tra ieri e oggi sono stati chiamati alle urne in Liguria un milione e 400 mila elettori. Si tratta di una sfida nazionale a pochi giorni dalle elezioni in ... (ilsecoloxix.it)

La seconda proiezione Opinio-Rai per le elezioni regionali in Liguria vede Marco Bucci, sindaco di Genova e candidato del centrodestra, al 49,5%. Andrea Orlando, candidato del centrosinistra, è al 47% ... (lapresse.it)