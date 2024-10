Elezioni in Uzbekistan, anche Di Giuseppe (FdI) tra gli osservatori internazionali: “Affluenza notevole” (Di lunedì 28 ottobre 2024) In Uzbekistan sono terminare le Elezioni di 150 membri della Camera legislativa, 56 del Senato, i rappresentanti dei distretti regionali, della capitale Tashkent, di 208 consigli municipali e della regione autonoma del Karakalpakstan. Tra gli osservatori internazionali c'era l'onorevole Andrea Di Giuseppe di Fratelli d'Italia alla sua seconda missione dopo quella in Azerbaijan. Una trasferta per il deputato eletto nella circoscrizione nord e centro americana, voluta non solo per verificare il rispetto del voto ma anche utile per il suo lavoro sulla gestione delle Elezioni italiane all'estero. “I numeri di questa elezione – spiega il deputato – ci parlano di un'Affluenza notevole. Iltempo.it - Elezioni in Uzbekistan, anche Di Giuseppe (FdI) tra gli osservatori internazionali: “Affluenza notevole” Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Insono terminare ledi 150 membri della Camera legislativa, 56 del Senato, i rappresentanti dei distretti regionali, della capitale Tashkent, di 208 consigli municipali e della regione autonoma del Karakalpakstan. Tra glic'era l'onorevole Andrea Didi Fratelli d'Italia alla sua seconda missione dopo quella in Azerbaijan. Una trasferta per il deputato eletto nella circoscrizione nord e centro americana, voluta non solo per verificare il rispetto del voto mautile per il suo lavoro sulla gestione delleitaliane all'estero. “I numeri di questa elezione – spiega il deputato – ci parlano di un'

Elezioni in Uzbekistan, anche Di Giuseppe (FdI) tra gli osservatori internazionali: “Affluenza notevole”

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

In Uzbekistan sono terminare le elezioni di 150 membri della Camera legislativa, 56 del Senato, i rappresentanti dei distretti regionali, della ... (iltempo.it)

Il 27 ottobre 2024 si terranno le elezioni parlamentari in Uzbekistan che segnano un momento cruciale nella trasformazione della Nazione, guidata da importanti riforme costituzionali che ... (ilmessaggero.it)

L’Italia guarda con grande interesse alle elezioni legislative che si svolgono oggi in Uzbekistan. Tanto che, fra i 500 osservatori internazionali, è presente anche una delegazione italiana guidata da ... (giornaledibrescia.it)

anche altri stati che una volta facevano parte dell’Unione Sovietica sono chiamati al voto. Se le elezioni georgiane erano legislative, in Lituania è in corso il secondo turno delle politiche, in ... (informazione.it)

Chiuse le urne per le elezioni legislative in Uzbekistan, è iniziata la conta dei voti che non fa prevedere grosse sorprese, dato che nessun partito in lizza si oppone al governo del presidente Shavka ... (ansa.it)