EA FC 25 SBC Ugarte VS Caicedo Showdown Premier League Soluzioni (Di lunedì 28 ottobre 2024) Le SBC Manuel Ugarte e Moisés Caicedo Showdown Premier League sono disponibili in EA FC 25. Le versioni speciali per la modalità Ultimate Team possono essere riscattate completando le Sfide Creazione Rosa presenti nell'area dedicata. La carta del centrocampista argentino del Manchester United e del centrocampista ecuadoriano del Chelsea possono essere riscattate effettuando l'acceso ad UT entro le 19:00 di sabato 2 novembre. In calce alla notizia potete consultare le migliori Soluzioni per completare sia la SBC di Manuel Ugarte che di Moisés Caicedo che hanno ricevuto la carta speciale Showdown.

EA FC 25 SBC Ugarte VS Caicedo Showdown Premier League Soluzioni

