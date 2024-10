Donnapop.it - Daniele Scardina oggi, il prima e dopo la malattia: ecco come sta

(Di lunedì 28 ottobre 2024), noto anche“King Toretto”, ex pugile italiano di grande talento, ha dovuto abbandonare il ringun grave malore che lo ha costretto a cambiare radicalmente vita. Due anni fa, durante un allenamento,fu colpito da una violenta emorragia cerebrale che lo portò in coma per un mese e mezzo, interrompendo bruscamente la sua carriera sportiva e segnando un nuovo inizio segnato da difficoltà e rinascita. Di recente, l’inviato de Le Iene Nicolò De Vitiis ha trascorso 48 ore al fianco dell’ex pugile, raccontandostia affrontandola sua nuova quotidianità a Rozzano, città in cui è cresciuto e dove, circondato dall’affetto della sua famiglia, continua con determinazione il lungo e impegnativo percorso di riabilitazione.