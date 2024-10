Anteprima24.it - Commemorazione defunti e Ognissanti, scatta già il piano traffico

Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti E’ cominiciata la settimana che porterà alle consuete celebrazioni per il 1 e 2 Novembre, giorni rispettivamente delladeie diche porterà, come di consueto, le famiglie a recarsi ai cimiteri per salutare i propri cari scomparsi. Per questo il Comune di Avellino ha già disposto il, in particolare per disciplinare il flusso veicolare nelle aree direttamente interessate dalla straordinaria affluenza di pubblico al Cimitero.