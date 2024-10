Cinquestelle in terapia intensiva. Il divorzio Grillo-Conte viene da lontano e c’è lo zampino del Pd (Di lunedì 28 ottobre 2024) Ore di apprensione in casa 5Stelle per un futuro nero sulle ceneri di quello che fu il movimento anti-sistema fondato da Beppe Grillo. La cacciata del comico da parte di Conte è l’epilogo di un divorzio che viene da lontano. Al netto dei botta e risposta al vetriolo (“il movimento è estinto, dovrebbe cambiare il nome”/”un padre dà la vita, non la morte”) lo scontro tra i due è arrivato al capolinea. Lo stop al contratto da 300mila euro di Grillo è solo un dettaglio: per mesi i due hanno discusso sull’opportunità di cambiare il simbolo e sull’eventualità di eliminare il limite dei due mandati (ultimo presidio del movimento delle origini), all’indomani della sconfitta alle politiche. Grillo-Conte, un divorzio che viene da lontano I fedelissimi di Grillo cominciano a farsi sentire. Secoloditalia.it - Cinquestelle in terapia intensiva. Il divorzio Grillo-Conte viene da lontano e c’è lo zampino del Pd Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Ore di apprensione in casa 5Stelle per un futuro nero sulle ceneri di quello che fu il movimento anti-sistema fondato da Beppe. La cacciata del comico da parte diè l’epilogo di uncheda. Al netto dei botta e risposta al vetriolo (“il movimento è estinto, dovrebbe cambiare il nome”/”un padre dà la vita, non la morte”) lo scontro tra i due è arrivato al capolinea. Lo stop al contratto da 300mila euro diè solo un dettaglio: per mesi i due hanno discusso sull’opportunità di cambiare il simbolo e sull’eventualità di eliminare il limite dei due mandati (ultimo presidio del movimento delle origini), all’indomani della sconfitta alle politiche., unchedaI fedelissimi dicominciano a farsi sentire.

