Quotidiano.net - Chiuse le urne in Uzbekistan, domani i risultati

Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net

(Di lunedì 28 ottobre 2024)leper le elezioni legislative in, è iniziata la conta dei voti che non fa prevedere grosse sorprese, dato che nessun partito in lizza si oppone al governo del presidente Shavkat Mirziyoyev, in carica dal 2016. Idefinitivi saranno resi noti. Lo riportano i media locali. La giornata del voto è terminata con un'affluenza superiore al 70 per cento: su 19 milioni di aventi diritto, sono stati quasi 15 milioni i cittadini che si sono recati ai seggi. Gli elettori hanno votato per eleggere 150 membri della Camera legislativa e 56 del Senato, i rappresentanti dei distretti regionali, della capitale Tashkent, di 208 consigli municipali e della regione autonoma del Karakalpakstan. Per la prima volta in alcuni seggi della capitale è stato sperimentato il voto elettronico.