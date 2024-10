Cagliari-Bologna (martedì 29 ottobre 2024 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici (Di lunedì 28 ottobre 2024) Sfida rossoblu tra Cagliari e Bologna, due squadre che nel turno infrasettimanale cercano il rilancio da prospettive diverse. I padroni di casa hanno interrotto la striscia positiva perdendo 2-0 sul campo dell’Udinese con un gol per tempo pagando l’espulsione di Makoumbou al 30? e giocando in inferiorità numerica due terzi di gara. Gli emiliani hanno InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Infobetting.com - Cagliari-Bologna (martedì 29 ottobre 2024 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici Leggi tutta la notizia su Infobetting.com (Di lunedì 28 ottobre 2024) Sfida rossoblu tra, due squadre che nel turno infrasettimanale cercano il rilancio da prospettive diverse. I padroni di casa hanno interrotto la striscia positiva perdendo 2-0 sul campo dell’Udinese con un gol per tempo pagando l’espulsione di Makoumbou al 30? e giocando in inferiorità numerica due terzi di gara. Gli emiliani hanno InfoBetting: Scommesse Sportive e

Cagliari-Bologna (martedì 29 ottobre 2024 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

All’Unipol Domus Arena andrà in scena la sfida di Serie A Cagliari-Bologna: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv All’Unipol Domus Arena si giocherà la gara valevole per la 10ª giornata di Serie ... (Calcionews24.com)

Bologna, 27 ottobre 2024 – Prosegue la preparazione del Bologna di Vincenzo Italiano in vista della trasferta di Cagliari in programma martedì alle 18.30 all’Unipol Domus. La squadra si allenata questa mattina, svolgendo una seduta tattica a ... (Sport.quotidiano.net)

Pronostico Cagliari-Bologna di Serie A del 29/10/2024. Scopri le quote offerte dai bookmaker, le probabili formazioni e il risultato esatto. (betitaliaweb.it)

Cagliari Bologna: domani, 28 ottobre, mister Davide Nicola presenterà la gara ai media. I dettagli dell’appuntamento Il Cagliari di Davide Nicola, nella nona giornata di Serie A 2024/2025, ha perso 2- ... (cagliarinews24.com)

All’Unipol Domus Arena andrà in scena la sfida di Serie A Cagliari-Bologna: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv All’Unipol Domus Arena si giocherà la gara valevole per ... (calcionews24.com)