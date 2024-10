Sport.quotidiano.net - Bercy vista Davis, vice Jannik cercasi. Musetti o Berrettini per l’azzurro

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Parigi e Malaga non sono mai state così vicine. I chilometri non contano quando capitan Volandri potrà aiutarsi con i risultati del mille diper scegliere ilSinner. Sì perché se l’altoatesino ha già cucito sulla maglia il ruolo di punta di diamante, alla vigilia dei quarti di finale contro l’Argentina del 21 novembre c’è da pensare al secondo singolarista. Ranking e risultati (in azzurro c’è la medaglia di bronzo olimpica) direbbero. Ma le statistiche inpotrebbero anche far pensare a un possibile ballottaggio con Matteo, che non figurava fra le pre convocazioni. Il tennista romano, solo in singolare ha vinto 9 partite delle 11 disputate, mentreha alzato le braccia al cielo ’solo’ due volte su quattro. ’The Hammer’ poi lo scorso anno si è ritagliato un vero ruolo di trascinatore – dalla panchina – fino alla conquista dell’Insalatiera.