Bao Publishing presenta Comet Club di Yi Yang

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Yi, autrice di Easy Breezy e Deep Vacation, racconta le giornate di una banda di adolescenti in un piccolo paesino della Cina. Tra le solite lezioni a scuola e i problemi con i genitori, c’è una nuova avventura all’orizzonte: gli avvistamenti UFO! Una storia di amicizia, perdono e segreti familiari che mettono alla prova i protagonisti in molte sfide, compresa quella più grande: decidere chi vorranno essere da grandi. L’autrice incontrerà il pubblico e dedicherà volume in anteprima a Lucca Comics & Games presso lo stand BAO. “Noi non ci crediamo perché la storia è affascinante, ma perché ho visto un UFO con i miei occhi” BAOè orgogliosa di annunciare l’uscita di, il nuovo fumetto dell’autrice cinese Yi