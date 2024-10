Thesocialpost.it - Aurora morta a 13 anni, l’autopsia rivela tutto: cos’ha fatto il fidanzato

(Di lunedì 28 ottobre 2024) A Piacenza, la tragedia della giovanissimaa soli 13dopo essere precipitata da un condominio, è ancora avvolta nel mistero. Per fare chiarezza su quanto accaduto venerdì 25 ottobre, oggi pomeriggio a Pavia sarà eseguitasul corpo della ragazza, un esame cruciale per risalire alle cause e alle circostanze della sua morte. L’incarico è stato affidato dal pubblico ministero Simone Purgato della Procura per i minorenni di Bologna al medico legale GiovCecchetto, che avrà il compito di raccogliere elementi utili per capire se la ragazza abbia subito violenze o se ci siano tracce di una colluttazione prima della caduta. Nel caso, ildi 15diè stato indagato per omicidio volontario, sebbene sia a piede libero.