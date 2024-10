Assistenti di lingua straniera 2024/25, decreto riparto risorse alle scuole per il pagamento (Di lunedì 28 ottobre 2024) Pubblicato il decreto di riparto alle Istituzioni scolastiche delle somme spettanti per il pagamento degli Assistenti di lingue straniere per l'a.s. 2024-2025. Gli USR hanno individuato entro il 25 marzo scorso le istituzioni scolastiche destinatarie dell’assistente di lingua. L'articolo Assistenti di lingua straniera 2024/25, decreto riparto risorse alle scuole per il pagamento . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Pubblicato ildiIstituzioni scolastiche delle somme spettanti per ildeglidi lingue straniere per l'a.s.-2025. Gli USR hanno individuato entro il 25 marzo scorso le istituzioni scolastiche destinatarie dell’assistente di. L'articolodi/25,per il

Assistenti di lingua straniera 2024/25, decreto riparto risorse alle scuole per il pagamento

