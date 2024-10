Altoparlante crolla vicino una donna incinta durante lo spettacolo a teatro, due feriti (Di lunedì 28 ottobre 2024) Dalla spensieratezza di uno spettacolo d'intrattenimento alla possibile tragedia. Paura domenica pomeriggio al teatro Imperiale di Guidonia. Una cassa acustica è infatti crollata sulla platea ferendo due persone, colpendo una donna incinta, medicata sul posto dal personale del 118. L'incidente è Romatoday.it - Altoparlante crolla vicino una donna incinta durante lo spettacolo a teatro, due feriti Leggi tutta la notizia su Romatoday.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Dalla spensieratezza di unod'intrattenimento alla possibile tragedia. Paura domenica pomeriggio alImperiale di Guidonia. Una cassa acustica è infattita sulla platea ferendo due persone, colpendo una, medicata sul posto dal personale del 118. L'incidente è

Altoparlante crolla vicino una donna incinta durante lo spettacolo a teatro, due feriti

