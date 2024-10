Alessio Rigoli, il motociclista morto domenica sulla via Braccianese (Di lunedì 28 ottobre 2024) A bordo della moto si è schiantato contro due alberi, sulla via Braccianese. Per lui non c'è stato nulla da fare. Alessio Rigoli, 52 anni, è deceduto ieri - domenica 27 ottobre - intorno alle 15,30. L'identificazione della vittima non è stata semplice, anche per il fatto che - secondo quanto Romatoday.it - Alessio Rigoli, il motociclista morto domenica sulla via Braccianese Leggi tutta la notizia su Romatoday.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) A bordo della moto si è schiantato contro due alberi,via. Per lui non c'è stato nulla da fare., 52 anni, è deceduto ieri -27 ottobre - intorno alle 15,30. L'identificazione della vittima non è stata semplice, anche per il fatto che - secondo quanto

