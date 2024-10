Ilfattoquotidiano.it - Usa 2024, i media che contano suonano campane a morto per Kamala Harris

(Di domenica 27 ottobre 2024) A poco più di una settimana dall’Election Day di Usa, martedì 5 novembre, i titoli dicono che la partita è aperta, più serrata che mai, incertissima, cone Donald Trump testa a testa nei sette Stati in bilico. Ma gli articoli dei ‘che’ in America, dal New York Times alla Cnn, passando per il Washington Post, sembrano listati a lutto: e i pezziper la candidata democratica. “Mentrefa la corte – senza successo – ai repubblicani, i progressisti sono sempre più ansiosi”, scrive il New York Times; e, intanto, il candidato repubblicano fa balenare ai suoi elettori “tagli delle tasse definitivi” (che poi significano tagli ai servizi sociali, con buona pace dei poveri diavoli che lo votano per stare meglio).