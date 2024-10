Gamberorosso.it - Uno strano gelato al fagiolo made in Toscana conquista Parigi

(Di domenica 27 ottobre 2024) All'apparenza un semplicesu stecco ricoperto di cioccolato (per gli avvezzi ai gelati confezionati: un Magnum), nel concreto un prodotto anti-spreco dove sono stati utilizzati fagioli non commerciabili perché fuori calibro. Che ilnon si presti solo a preparazioni salate non è una novità , in Cina con quelli rossi ci preparano ottimi dolci, così come non è una novità inserire i fagioli nella ricettazione dei gelati - da Rufus a Pisa preparano un cioccolato fondente enero bio indimenticabile, mentre da Iuppi per Tutti a Polignano a Mare i legumi rappresentano la base di tutti i loro gelati -, quello che in questa storia colpisce è l'insieme di tematiche affrontate in un solosu stecco. L'idea è di cinque studenti, tutti tra i 20 e 21 anni, del corso Agrifuture 4.