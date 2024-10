Truppe nordcoreane in Russia. La mossa della delegazione di intelligence di Seul (Di domenica 27 ottobre 2024) Una delegazione di funzionari governativi e dell'intelligence della Corea del Sud sarà a Bruxelles domani, nel quartier generale della Nato, per un briefing sullo spiegamento di Truppe della Corea del Nord in Russia. Lo ha annunciato il Servizio nazionale di intelligence (Nis) sudcoreano. La delegazione, guidata dal vicedirettore del Nis, Hong Jang-won, informerà il Consiglio del Nord Atlantico e anche il Comitato politico e di sicurezza dell'Unione europea. La visita fa seguito al colloquio telefonico del 21 ottobre tra il presidente della Corea del Sud, Yoon Suk Yeol, e il segretario generale della Nato, Mark Rutte, sull'intensificazione dello scambio di informazioni in risposta all'invio di militari nordcoreani in Russia. Iltempo.it - Truppe nordcoreane in Russia. La mossa della delegazione di intelligence di Seul Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Unadi funzionari governativi e dell'Corea del Sud sarà a Bruxelles domani, nel quartier generaleNato, per un briefing sullo spiegamento diCorea del Nord in. Lo ha annunciato il Servizio nazionale di(Nis) sudcoreano. La, guidata dal vicedirettore del Nis, Hong Jang-won, informerà il Consiglio del Nord Atlantico e anche il Comitato politico e di sicurezza dell'Unione europea. La visita fa seguito al colloquio telefonico del 21 ottobre tra il presidenteCorea del Sud, Yoon Suk Yeol, e il segretario generaleNato, Mark Rutte, sull'intensificazione dello scambio di informazioni in risposta all'invio di militari nordcoreani in

