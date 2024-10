Trovato il corpo senza vita di una donna nel fiume Olona: potrebbe essere Antonella Bortolon (Di domenica 27 ottobre 2024) Questa mattina i Vigili del Fuoco hanno recuperato il corpo senza vita di una donna nel fiume Olona. L'ipotesi è che si tratti di Antonella Bortolon, la 62enne scomparsa nella notte tra venerdì e sabato. Fanpage.it - Trovato il corpo senza vita di una donna nel fiume Olona: potrebbe essere Antonella Bortolon Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Questa mattina i Vigili del Fuoco hanno recuperato ildi unanel. L'ipotesi è che si tratti di, la 62enne scomparsa nella notte tra venerdì e sabato.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Trovato il corpo senza vita di una donna nel fiume Olona: potrebbe essere Antonella Bortolon - Questa mattina i Vigili del Fuoco hanno recuperato il corpo senza vita di una donna nel fiume Olona. L’ipotesi è che si tratti di Antonella Bortolon, la 62enne scomparsa nella notte tra venerdì e ... (fanpage.it)

Il corpo senza vita di un 60enne trovato in una zona impervia del Crotonese - Il corpo senza vita di un 60enne è stato trovato in un’area impervia nel territorio comunale di Cerenzia (KR). La Stazione Sila Lorica del Soccorso Alpino e Speleologico Calabria - CNSAS è stata attiv ... (msn.com)

Tragedia a Cerenzia, trovato il corpo senza vita di un uomo. Recuperato in una zona impervia - Ad intervenire, su segnalazione dei carabinieri, gli uomini della Stazione Alpina Sila Lorica del Soccorso Alpino e Speleologico Calabria ... (quicosenza.it)

Milano, senzatetto trovato senza vita nella sua baracca vicino al fiume Lambro - Giallo in viale Forlanini a Milano: questa mattina è stato trovato il corpo senza vita di un 54enne, all'altezza del Lambro. L'uomo era un senzatetto rumeno che aveva trovato rifugio in un'area di per ... (msn.com)