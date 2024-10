Oasport.it - Tris norvegese a Soelden, vince Steen Olsen. Vinatzer rimonta ed è quinto dietro al brasiliano Braathen!

Leggi tutta la notizia su Oasport.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) Sventola altissima la bandiera della Norvegia nella prima gara dell’anno della Coppa del Mondo di sci alpino. Straordinaria triplettanel gigante di, con la vittoria di Alexander, leader già a metà gara, davanti ai connazionali Henrik Kristoffersen e Atle Lie McGrath. Unche mancava alla nazionaleaddirittura dal 2015 nel superG della Var Gardena (Svindal, Jansrud e Kilde) e che è storica in gigante.è stato bravissimo a reggere la pressione dopo aver chiuso in vetta la prima manche. Si tratta della seconda vittoria in carriera in Coppa del Mondo per ildopo quella ottenuta in slalom lo scorso anno a Palisades Tahoe.è stato eccezionale sul muro, portandosianche tanta velocità per il piano finale.