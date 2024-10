Torino, le rubano telefono ma, è una trappola: lei li insegue e viene stuprata dal branco (Di domenica 27 ottobre 2024) “Spero che li prendano tutti e che scontino pene severe. Quello che hanno fatto è orribile, mia figlia non è più lei”. A parlare è il padre di una ragazza 26enne trascinata e stuprata lo scorso 15 ottobre dal branco dentro il rudere dell’ex Club 84 a Torino. Il padre al Corriere della Sera ha raccontato che “dopo la violenza sessuale sua figlia piange e non parla, le hanno rovinato la vita”, dice. La ragazza ha subito una violenza sessuale di gruppo, avvenuta la scorsa settimana nell’area del parco del Valentino; la giovane ha riconosciuto nelle foto segnaletiche due aggressori e per la vicenda ci sono già due sospettati. L’incubo per la giovane è piombato la sera del 15 ottobre: Nella denuncia presentata al commissariato San Paolo, la ragazza di origine peruviana ha raccontato che stava cercando un bancomat quando un giovane di circa 18 anni si è offerto di aiutarla. Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com (Di domenica 27 ottobre 2024) “Spero che li prendano tutti e che scontino pene severe. Quello che hanno fatto è orribile, mia figlia non è più lei”. A parlare è il padre di una ragazza 26enne trascinata elo scorso 15 ottobre daldentro il rudere dell’ex Club 84 a. Il padre al Corriere della Sera ha raccontato che “dopo la violenza sessuale sua figlia piange e non parla, le hanno rovinato la vita”, dice. La ragazza ha subito una violenza sessuale di gruppo, avvenuta la scorsa settimana nell’area del parco del Valentino; la giovane ha riconosciuto nelle foto segnaletiche due aggressori e per la vicenda ci sono già due sospettati. L’incubo per la giovane è piombato la sera del 15 ottobre: Nella denuncia presentata al commissariato San Paolo, la ragazza di origine peruviana ha raccontato che stava cercando un bancomat quando un giovane di circa 18 anni si è offerto di aiutarla.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Le rubano telefono, lei li insegue e viene stuprata a Torino: “Piange e non parla più, devono pagarla” - La ragazza di 26 anni è stata indotta a rincorrere il giovane ladro ma è stata attirata in trappola, bloccata da altri ragazzi e trascinata in una zona ... (msn.com)

'Hai guardato la mia ragazza', lo picchiano e rubano il telefono - (ANSA) - TORINO, 14 NOV - Due ... recuperati. Uno dei telefoni è stato riconosciuto dal ragazzo rapinato ai Murazzi, mentre l'altro, è risultato rubato quella stessa sera in via Calandra a ... (msn.com)

Fagioli: “Caduto nella trappola delle scommesse a 16 anni, stavo 12 ore al giorno al telefono” - Una trappola iniziata per gioco ... male e questo faceva di me un calciatore che non dava il 100% in campo. Al telefono trascorrevo tra le 10 e le 12 ore al giorno. Adesso non gioco più e ... (msn.com)

Torino Granata: Notizie sul Torino - 26.10 20:30 - Quattro vittorie consecutive, una difesa che pare essersi registrata e nel giro di poco il Torino di Felice Tufano risale dai bassifondi piazzandosi in seconda posizione in classifica, ... (m.torinogranata.it)