The Penguin: ecco perché Joker ed Harley Quinn non appaiono nell'Arkham Asylum (Di domenica 27 ottobre 2024) La sceneggiatrice di The Penguin ha svelato il perché Joker ed Harley Quinn non appaiono all'interno dell'Arkham Asylum durante le scene con Sofia Falcone Lo showrunner di The Penguin ha rivelato il motivo per cui i classici cattivi di Batman, come Joker o Harley Quinn, non sono apparsi nella rivisitazione dell'Arkham Asylum. L'episodio 4 si è concentrato su Sofia Falcone di Cristin Milioti e sulla sua storia nel manicomio criminale, che ha visto il padre incastrare la figlia e gettare Sofia nell'iconica prigione. Tutti credevano che fosse il serial killer "L'Impiccato", ma lei era completamente innocente. Durante la sua permanenza nel manicomio di Arkham, Sofia si imbatte nel cattivo di nicchia di Batman, Magpie, ma nomi più noti rimangono fuori dallo schermo. ecco perché Movieplayer.it - The Penguin: ecco perché Joker ed Harley Quinn non appaiono nell'Arkham Asylum Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di domenica 27 ottobre 2024) La sceneggiatrice di Theha svelato ilednonall'interno dell'durante le scene con Sofia Falcone Lo showrunner di Theha rivelato il motivo per cui i classici cattivi di Batman, come, non sono apparsia rivisitazione dell'. L'episodio 4 si è concentrato su Sofia Falcone di Cristin Milioti e sulla sua storia nel manicomio criminale, che ha visto il padre incastrare la figlia e gettare Sofia'iconica prigione. Tutti credevano che fosse il serial killer "L'Impiccato", ma lei era completamente innocente. Durante la sua permanenza nel manicomio di, Sofia si imbatte nel cattivo di nicchia di Batman, Magpie, ma nomi più noti rimangono fuori dallo schermo.

