Terremoto oggi in Calabria scossa di magnitudo 3 7 nel Cosentino

scossa di Terremoto di magnitudo 3.7 oggi 27 ottobre in Calabria. E' stata registrata alle 20,51 dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia a tre chilometri est da Cellara, in provincia di Cosenza, a una profondità di 21 chilometri.

