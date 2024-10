Terracina, secondo ko consecutivo: il Trastevere si impone 2-1 (Di domenica 27 ottobre 2024) Dopo la brutta sconfitta contro il Guidonia, con quattro reti subite, il Terracina torna in campo e lo fa in casa, al Colavolpe, dove una settimana fa i Tigrotti avevano conquistato un punto nel derby contro il Cassino. Contro il Trastevere, per la nona giornata di campionato, i biancocelesti Latinatoday.it - Terracina, secondo ko consecutivo: il Trastevere si impone 2-1 Leggi tutta la notizia su Latinatoday.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Dopo la brutta sconfitta contro il Guidonia, con quattro reti subite, iltorna in campo e lo fa in casa, al Colavolpe, dove una settimana fa i Tigrotti avevano conquistato un punto nel derby contro il Cassino. Contro il, per la nona giornata di campionato, i biancocelesti

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Serie D, per il Terracina un brutto ko a Guidonia: finisce 4-0 - Il Terracina cade rovinosamente per 4-0, in casa della grande favorita alla vittoria finale, il Guidonia Montecelio (ex Monterosi appena retrocesso dalla C). La squadra di Palo, arriva a questa sfida ... (latinacorriere.it)

Serie B2: Terracina non fa sconti alle ragazze di Rossano Rossi costrette alla resa per tre set a zero - Futura 92 Terracina – Pallavolo Grosseto Giorgio Peri 3/0 – 25/10,25/21,25/20 ... (grossetosport.com)

Brutto ko per il Terracina: il Guidonia ne fa quattro - Turno sfortunato per il Terracina. Nel match di oggi contro il Guidonia Montecelio, valido per l’ottava giornata di Serie D, girone G, i Tigrotti escono con le ossa rotte: sono ben quattro, infatti, i ... (latinatoday.it)

Serie D – Il Cassino non va oltre il pari: a Terracina finisce 1-1 - Serie D – Termina 1-1 tra Terracina e Cassino. Gli uomini di Carcione non riescono ad andare oltre il pari – il secondo consecutivo – ma salgono comunque a quota 14 lunghezze, ossia a -1 dall’Anzio ca ... (informazione.it)