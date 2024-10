Noinotizie.it - Terlizzi, doloso l’incendio del gazebo: sindaco, in fumo i sacrifici di chi lavora onestamente Ieri notte il rogo

Leggi tutta la notizia su Noinotizie.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) Stando al resoconto del tgnorba le indagini puntano sulle immagini di videosorveglianza. Prima che andassero distrutte dal fuoco anche le videocamere. La registrazione farebbe vedere un uomo avvicinarsi al chiosco, gettare liquido e andare via. —– Scrive Michelangelo De Chirico,diin pieno centro è stato incendiato ildi una nota attività commerciale, mandando inin pochi minuti idi chiper guadagnarsi il pane tutti i giorni. Non bastano la vicinanza, anche fisica, e la solidarietà per lenire la rabbia e l’incredulità dei titolari dell’attività commerciale, ma anche dei genitori, evidentemente scossi. C’è tutto lo sdegno di una comunità che sente la necessità di più sicurezza e maggiori controlli da parte delle forze pubbliche.