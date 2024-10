Superguidatv.it - Tempesta d’amore, anticipazioni settimanali dal 28 ottobre al 1° novembre 2024: Erik e Yvonne, la guerra è iniziata

(Di domenica 27 ottobre 2024) Cosa accadrà anella settimana dal 28al 1°? La soap tedesca è pronta a regalarci nuovi colpi di scena nella consueta programmazione mattutina di Rete 4. Nel corso delle prossime puntate riflettori puntati su, che saranno impegnati in una sfida senza esclusione di colpi per aggiudicarsi il posto di direttore amministrativo del Fürstenhof.Vogt in corsa per il posto di direttore Fin dal suo arrivo al Fürstenhof,ha dimostrato la sua abilità in un percorso formidabile, che lo ha portato a trasformarsi da dark man impegnato nella distruzione dei Saalfeld a uomo di fiducia di Werner. Nonostante i suoi intrighi con Alexandra, il ragazzo era riuscito a ottenere il ruolo di direttore amministrativo, ma una “privata” con Christoph lo aveva riportato dietro al bancone.