Sinner: «Il successo non mi ha cambiato. Alcaraz tennisticamente ha qualcosina in più, è un fatto positivo» (Di domenica 27 ottobre 2024) Jannik Sinner ha rilasciato un’intervista alla Stampa che lo definisce “il numero uno della porta accanto”. «Perché piaccio alla gente? Forse perché sono uno normale». L’antidivo Jannik allora prova a definire la “normalità”. Sinner: «Ho trascinato del movimento? In Italia si ha la memoria corta» Sinner, definiamo uno normale? «Il successo non mi ha cambiato, sono sempre lo stesso. Non cammino a testa alta se vinco, non mi deprimo se perdo. Non mi piace stare sotto i riflettori. Non mi atteggio. Chi mi sta vicino, sa quanto tempo dedico al tennis. Poi o piaci o non piaci, non si può controllare tutto. Io bado a chi mi sta vicino, alla famiglia, del resto mi importa poco». L’Italia è presente in tutte le Finals, maschili e femminili. È stato lei a trascinare il movimento? «In Italia spesso si ha la memoria corta. Ilnapolista.it - Sinner: «Il successo non mi ha cambiato. Alcaraz tennisticamente ha qualcosina in più, è un fatto positivo» Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Jannikha rilasciato un’intervista alla Stampa che lo definisce “il numero uno della porta accanto”. «Perché piaccio alla gente? Forse perché sono uno normale». L’antidivo Jannik allora prova a definire la “normalità”.: «Ho trascinato del movimento? In Italia si ha la memoria corta», definiamo uno normale? «Ilnon mi ha, sono sempre lo stesso. Non cammino a testa alta se vinco, non mi deprimo se perdo. Non mi piace stare sotto i riflettori. Non mi atteggio. Chi mi sta vicino, sa quanto tempo dedico al tennis. Poi o piaci o non piaci, non si può controllare tutto. Io bado a chi mi sta vicino, alla famiglia, del resto mi importa poco». L’Italia è presente in tutte le Finals, maschili e femminili. È stato lei a trascinare il movimento? «In Italia spesso si ha la memoria corta.

