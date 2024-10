Ilrestodelcarlino.it - Semina il caos alle Poste a Reggio Emilia: “Quell’ufficio è pericoloso, va chiuso di pomeriggio”

(Di domenica 27 ottobre 2024), 27 ottobre 2024 – Ancora un’aggressione ai danni del personale dell’ufficio postale2, quello attivo accanto alla stazione ferroviaria del centro storico cittadino. Lo denuncia il sindacalista Francesco Arcuri, del Confsalcom, sollecitando nuovamente un adeguato interventoautorità e all’aziendaItaliane «per garantire sicurezza ai lavoratori e ai cittadini». È accaduto l’altra sera verso le 18. «Un individuo, apparentemente sotto l’effetto di alcolici, ha reagito con estrema aggressività – racconta Arcuri – di fronte al rifiuto di un’operazione a sportello, negata per la mancanza di tutti gli elementi per poter procedere, provocando dannistrutture. L’uomo ha infranto un pannello in plexiglass e rovesciato un computer, spaventando lavoratori e utenti.