Scontri tra tifosi di Palmeiras e Cruzeiro | un morto e 13 feriti

(Di domenica 27 ottobre 2024) Drammatiche scene all’alba in Brasile. Idella Mafia Azzurra (Mafia Azul), la tifoseria organizzata del, sono stati attaccati dai rivali della Macchia Verde (Mancha Verde), il gruppo di supporter del, sull’autostrada Rodovia Fernão Dias, vicino a Mairiporã, nello stato di San Paolo. Alcuni autobus che trasportavano idelle due squadre di calcio della massima serie brasiliana sono venuti in contatto al casello autostradale della città di 100mila abitanti nella regione metropolitana di San Paolo. Idella squadra di Belo Horizonte tornavano da Curitiba, dove ilha giocato ieri con l’Atletico Paranaense, perdendo 3-0, mentre quelli delrientravano dopo avere assistito al pareggio per 2-2 tra la loro squadra e il Fortaleza, a San Paolo.