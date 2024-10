Quotidiano.net - Sandrider vittoriosa rinnova le ambizioni per il sogno Dakar

(Di domenica 27 ottobre 2024) Daciaalla2025 con il super asso Sebastien Loeb e dopo la squillante prestazione di un altro grande specialista, Nasser Al Attiyah che con il co-pilota Edouard Boulanger ha vinto il Rally del Marocco al debutto della vettura. Completando la doppietta con Loeb, giunto secondo dopo alcuni incidenti nella fase iniziale della competizione. Il marchio ’tutta sostanza’ lancia la sfida al più famoso con i suoi ’cavalieri della sabbia’. Dacia, ispirato alla concept car Manifesto, il laboratorio di idee presentato nel 2022, è un veicolo inedito appositamente progettato per i rally-raid, avvalendosi delle competenze sportive di Renault Group e potendo contare sui team di Prodrive, azienda britannica specializzata nel motorsport. Fedele alla politica del marchio,è stato progettato per andare all’essenziale del motorsport: performance per la vittoria.