Ilrestodelcarlino.it - Pulivano la cucina, esplode tutto. Tre ustionati all’Oasi S.Benedetto

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) Fuga di gas e poi un’esplosione. Paura ieri alle 12.30S.di Lamoli. Due uomini e una donna, dai 50 ai 60 anni, che stavano sistemando lain vista della riapertura prevista per domani, sono rimasti. Non corrono pericolo di vita ma uno di loro è stato trasferito all’ospedale Bufalini di Cesena. Il boato è stato sentito dail paese. La struttura, di proprietà della Curia Vescovile, è chiusa da oltre un anno, dopo essere stato un rinomato ristorante e anche un ostello: qui veniva in ritiro estivo anche la Vuelle Pesaro negli ultimi anni di A1. Lunedì era la data cerchiata in rosso per la riapertura della struttura con il primo gruppo di ospiti in arrivo e questa mattina un gruppo di sette persone dei nuovi conduttori dell’attività era già sul posto per le pulizie e gli ultimi ritocchi. Intorno alle 12.