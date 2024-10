Piantedosi, 'verifiche sugli accessi alle banche dati' (Di domenica 27 ottobre 2024) A quanto si apprende, il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, ha dato mandato al capo della polizia, Vittorio Pisani, di acquisire dall'autorità giudiziaria gli atti di indagine utili per avviare verifiche "su ipotizzati accessi abusivi alle banche dati del ministero o sull'utilizzo illecito delle stesse". Su questo fronte peraltro, viene aggiunto, "sta operando al Viminale una commissione di specialisti già in precedenza istituita dal ministro anche per definire eventuali ulteriori misure e procedure a protezione delle strutture informatiche interforze". Quotidiano.net - Piantedosi, 'verifiche sugli accessi alle banche dati' Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di domenica 27 ottobre 2024) A quanto si apprende, il ministro dell'Interno, Matteo, ha dato mandato al capo della polizia, Vittorio Pisani, di acquisire dall'autorità giudiziaria gli atti di indagine utili per avviare"su ipotizzatiabusividel ministero o sull'utilizzo illecito delle stesse". Su questo fronte peraltro, viene aggiunto, "sta operando al Viminale una commissione di specialisti già in precedenza istituita dal ministro anche per definire eventuali ulteriori misure e procedure a protezione delle strutture informatiche interforze".

