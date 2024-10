Perugia. Nido di Ponte Pattoli: la vicina colonia felina diventa una risorsa (Di domenica 27 ottobre 2024) Di mattina compaiono spesso. Oltrepassata la recinzione del Nido d’infanzia comunale L’Orsacchiotto, a Ponte Pattoli, passeggiano nell’ampia area verde esterna e magari fanno capolino al di là delle finestre. Sono i gatti della vicina colonia gestita da una volontaria referente della Usl Umbria 1. Così i bimbi iscritti al Nido (quest’anno 24 in tutto) ne scoprono, spesso per la prima volta, l’eleganza e la docilità e iniziano a comprendere che con gli animali si può convivere nel rispetto di certe regole. All’ingresso agli amici a quattro zampe è persino dedicato un cartellone che reca le loro foto con i rispettivi nomi. Niente nasce per caso: dal maggio 2019, infatti, tra l’ente sanitario e il Nido L’Orsacchiotto ha preso il via un progetto denominato “Insieme” che prevede diverse aree di intervento. Laprimapagina.it - Perugia. Nido di Ponte Pattoli: la vicina colonia felina diventa una risorsa Leggi tutta la notizia su Laprimapagina.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Di mattina compaiono spesso. Oltrepassata la recinzione deld’infanzia comunale L’Orsacchiotto, a, passeggiano nell’ampia area verde esterna e magari fanno capolino al di là delle finestre. Sono i gatti dellagestita da una volontaria referente della Usl Umbria 1. Così i bimbi iscritti al(quest’anno 24 in tutto) ne scoprono, spesso per la prima volta, l’eleganza e la docilità e iniziano a comprendere che con gli animali si può convivere nel rispetto di certe regole. All’ingresso agli amici a quattro zampe è persino dedicato un cartellone che reca le loro foto con i rispettivi nomi. Niente nasce per caso: dal maggio 2019, infatti, tra l’ente sanitario e ilL’Orsacchiotto ha preso il via un progetto denominato “Insieme” che prevede diverse aree di intervento.

