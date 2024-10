Calciomercato.it - Omofobia negli stadi, scatta l’allarme: “Club e autorità impotenti”

Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) Il problemacontinua a imperversare, non solo in Italia: l’ultimo annuncio è preoccupante per il calcio Vorremmo parlarvi del calcio solo in termini delle emozioni che è in grado di dare, delle giocate spettacolari che offre e dei talenti che riescono a realizzare il loro sogno e diventare dei veri e propri idoli per i tifosi e per tutti gli appassionati. Purtroppo, però, anche il gioco più bello del mondo ha delle crepe che non sono mai state veramente sanate. La discriminazionecontinua a far discutere (LaPresse) – calciomercato.itUna di questa è sicuramente il razzismo, e in generale tutte le forme di discriminazione.