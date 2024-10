Lanazione.it - Olio, è la stagione della ripresa. Raccolta in crescita, qualità ottima

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) Siena, 27 ottobre 2024 – Con le uve in cantina, è tempo di pensare alle olive. Meteo permettendo però, perché la pioggia costringe a temporeggiare ancora. Le notizie sull’extravergine 2024 sembrano positive: sia quantità cheandrà meglio rispetto al 2023 ma i numeri cambiano da zona a zona per i vari microclimi. “Abbiamo dati a macchia di leopardo – spiega Simone Solfanelli, direttore di Coldiretti Siena che ha circa un migliaio di soci sul territorio che producono extravergine – intorno a Siena la produzione sarà scarsa mentre va meglio in provincia, con le zone di Trequanda e Pienza che dovrebbero registrare +20 per cento. Il tema principale è la resa che, a causa del grande caldo estivo, è bassa: c’è chi sta aspettando a raccogliere proprio per frangere di più ma è dura. A fronte di questo però abbiamo unmolto buono”.