Napoli orrendo culo e tanta fuffa Ah quanta nostalgia di Sarri e Spalletti perfetta foto del tifo a Napoli

(Di domenica 27 ottobre 2024). Ahdidel) Cesare – Caro Guido vittoria importantissima ma molto sofferta delin casa contro un Lecce, serio candidato alla retrocessione e proveniente da un 6-0 subito in casa contro la Fiorentina. La vittoria è stata fondamentale per mantenere il primo posto in classifica prima della sfida di martedì sera a Milano con i rossoneri. Masofferenza e possiamo dire che il Lecce è stato anche pericoloso. Ilancora una volta ha giocato male. Ma si dirà come si fa a criticare una squadra prima in classifica con un distacco di due punti dalla seconda in attesa di un Inter-Juventus che potrebbe farlo ulteriormente aumentare? Infatti ilcontinua a vincere ma direi però, con tutto il bene che voglio ai cosiddetti risultatisti, continua a non convincere.