Momenti di panico a Torino: 46enne tenta di rapire un bambino nel negozio Brico Center

(Di domenica 27 ottobre 2024) La mattinata di sabato 26 ottobre 2024 ha visto un episodio di intensa concitazione a, precisamente neldi via Cigna. Un uomo di origine nigeriana, di 46 anni e senza fissa dimora, hato diundi due anni mentre questo era in compagnia del padre. L'intervento tempestivo del genitore, unito all'arrivo delle forze dell'ordine, ha impedito che la situazione degenerasse ulteriormente e ha garantito la sicurezza del piccolo. La dinamica dell'episodio Il drammatico episodio si è svolto in una mattinata tranquilla, quando ilera affollato da clienti intenti a fare acquisti. L'uomo, visibilmente agitato e in un evidente stato di alterazione, ha afferrato ilche stava camminando accanto al padre.