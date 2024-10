Maria investita e lasciata là, la svolta clamorosa: “Colpevole un militare Nato” (Di domenica 27 ottobre 2024) Si è conclusa nel pomeriggio di sabato 26 ottobre 2024, all’obitorio dell’ospedale “Santa Scolastica” di Cassino, l’autopsia sulla salma di Maria Smical, la badante di 63 anni di origini romene, ma residente da molti anni a Formia, dove si era ben inserita ed era ben voluta da tutta la comunità, investita e uccisa mercoledì 23 ottobre, alle 7 del mattino, lungo la Variante Formia-Garigliano in località Acqualonga, dall’auto “impazzita” di un militare americano dopo uno scontro con un’altra vettura e abbandonata per ore al suo destino. L’autopsia ha confermato che Smical è deceduta a causa dei politraumi causati dall’impatto. È importante notare che il militare non ha informato i carabinieri dell’incidente, il che ha complicato non di poco la sua posizione legale. Il corpo è stato scagliato a decine di metri di distanza, ed è finito in mezzo alla vegetazione. Thesocialpost.it - Maria investita e lasciata là, la svolta clamorosa: “Colpevole un militare Nato” Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Si è conclusa nel pomeriggio di sabato 26 ottobre 2024, all’obitorio dell’ospedale “Santa Scolastica” di Cassino, l’autopsia sulla salma diSmical, la badante di 63 anni di origini romene, ma residente da molti anni a Formia, dove si era ben inserita ed era ben voluta da tutta la comunità,e uccisa mercoledì 23 ottobre, alle 7 del mattino, lungo la Variante Formia-Garigliano in località Acqualonga, dall’auto “impazzita” di unamericano dopo uno scontro con un’altra vettura e abbandonata per ore al suo destino. L’autopsia ha confermato che Smical è deceduta a causa dei politraumi causati dall’impatto. È importante notare che ilnon ha informato i carabinieri dell’incidente, il che ha complicato non di poco la sua posizione legale. Il corpo è stato scagliato a decine di metri di distanza, ed è finito in mezzo alla vegetazione.

