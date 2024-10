Fanpage.it - Magalli si scusa con Adriana Volpe, ma spiega: “Se fosse stata un uomo, sarebbe andata diversamente”

(Di domenica 27 ottobre 2024) Nello studio di Verissimo, per la prima volta, Giancarloha chiestoad. Tra loro una vicenda nota come 'caso' fatta di processi e sentenze, conclusasi con una condanna per diffamazione nei confronti del conduttore. Nonostante la pace, la conduttrice ha detto: "Ancora non hai preso coscienza della gravitĂ delle tue parole".