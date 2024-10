Oasport.it - LIVE Sci alpino, Gigante Soelden 2024 in DIRETTA: Vinatzer, che rimonta! Braathen è tornato, Hirscher di nuovo a punti

Leggi tutta la notizia su Oasport.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.59: Pausa per rimettere a posto le reti dopo la caduta di Zubcic. Tra poco il via di Steen Olsen 13.57: E’ FUORI ZUBCIC! Si incluina alla fine del muro e va per la tangente. Caduta senza conseguenze! Sarà vittoria norvegese ma potrebbe essere anche tris! Miglior risultato in carriera eguagliato per13.56: Zubcic all’intermedio ha 6 centesimi di vantaggio 13.55: UN CENTESIMO! Kristoffersen mantiene un centesimo di vantaggio sul compagno di squadra McGrath! Si preannuncia una super gara per la Norvegia! Ora Zubcic che può rompere le uova nel paniere alla squadra Norvegese 13.54: Kristoffersen all’intermedio ha 16 centesimi di vantaggio 13.53: La Svizzera si ferma a 14 giganti vinti consecutivi! Tumler perde tantissimo nel finale e chiude solo 12mo con un ritardo di 1?12, dietro anche a De Aliprandini. Ora Kristoffersen 13.