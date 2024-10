LIVE Inter-Empoli Primavera: cronaca e risultato in diretta (Di domenica 27 ottobre 2024) L’Inter gioca contro l’Empoli alla nona giornata del Campionato Primavera 1. Segui l’evento LIVE con la cronaca testuale a cura di Inter-News.it. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 11, il match si disputa al Konami Youth Development Centre. LIVE Inter-Empoli Primavera (ore 11) – PAGINA IN AGGIORNAMENTO, PREMI F5 O RICARICA L’APP 10.40 Inizia il LIVE di Inter-Empoli Primavera, il fischio d’inizio è in programma alle ore 11. Ecco le formazioni ufficiali dei due allenatori. Inter: Calligaris; 2 Aidoo, 24 Re Cecconi, 5 Alexiou, 3 Cocchi; 16 Venturini, 4 Zanchetta, 29 Topalovic; 30 De Pieri, 11 Spinaccè, 10 Quieto.A disposizione: 12 Taho, 21 Zamarian, 6 Maye, 8 Zarate, 9 Lavelli, 13 Kangasniemi, 17 Motta, 19 Della Mora, 22 Tigani, 25 Zouin, 31 El Mahboubi. Inter-news.it - LIVE Inter-Empoli Primavera: cronaca e risultato in diretta Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di domenica 27 ottobre 2024) L’gioca contro l’alla nona giornata del Campionato1. Segui l’eventocon latestuale a cura di-News.it. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 11, il match si disputa al Konami Youth Development Centre.(ore 11) – PAGINA IN AGGIORNAMENTO, PREMI F5 O RICARICA L’APP 10.40 Inizia ildi, il fischio d’inizio è in programma alle ore 11. Ecco le formazioni ufficiali dei due allenatori.: Calligaris; 2 Aidoo, 24 Re Cecconi, 5 Alexiou, 3 Cocchi; 16 Venturini, 4 Zanchetta, 29 Topalovic; 30 De Pieri, 11 Spinaccè, 10 Quieto.A disposizione: 12 Taho, 21 Zamarian, 6 Maye, 8 Zarate, 9 Lavelli, 13 Kangasniemi, 17 Motta, 19 Della Mora, 22 Tigani, 25 Zouin, 31 El Mahboubi.

