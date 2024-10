Gamberorosso.it - La nuova vita del sidro, antico "vino" di montagna, che grazie al clima estremo spinge l'agricoltura in quota

(Di domenica 27 ottobre 2024) «Da noi, in Appennino, molti lo facevano ma nessuno lo chiamava: era vein ad póm, ildi mele», racconta Massimiliano Croci. È un contadino e un vignaiolo, l’azienda di famiglia è a Castell’Arquato, nel piacentino. La sua famiglia è originaria dell’alta Val d’Arda, montagne che guardano a Nord, non adatte alla coltivazione della vite: «I più abbienti compravano l’uva a valle per farsi il, ma chi era povero, come mio nonno, classe 1898, non poteva, e così faceva fermentare la frutta che c’era, mele selvatiche, quelli che oggi chiamiamo “frutti antichi”». Torchiatura delle mele nella sidreria Croci: procedimento simile a quello per ilIl: stessa lavorazione delSono anni che Croci produce. Del resto, si fa come il: il frutto dopo esser stato raccolto viene sminuzzato e pressato, per estrarre il succo (mosto) che poi viene lasciato fermentare.