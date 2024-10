Lanazione.it - La grande tradizione si rinnova. Le ceramiche montelupine vere protagoniste ad Appignano

(Di domenica 27 ottobre 2024) Dopo Faenza, Nove e Moustiers-Sainte-Marie, Montelupo e la suaceramica sono arrivati nelle Marche, per la decima edizione di Ceramic, concorso di respiro internazionale dedicato alla ceramica contemporanea tenutosi il 19 e 20 ottobre. All’evento era presente la direttrice della Fondazione Museo Montelupo, Benedetta Falteri, come membro della giuria e relatrice al convegno “Convivium”, oltre a una rappresentanza da Montelupo composta da Patrizio Bartoloni, Giulia Bono, Carlotta Fantozzi e Paolo Scardigli. Laceramica di, comune dell’Associazione Italiana Città della Ceramica in provincia di Macerata, risale a prima del 1500 ed è contraddistinta dalla produzione dipopolari. Da 10 anni l’amministrazione comunale organizza Ceramic, concorso dedicato alla ceramica contemporanea con la direzione artistica di Elena Agosti.