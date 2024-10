Nerdpool.it - Jujutsu Kaisen non ha bisogno di un sequel a breve

(Di domenica 27 ottobre 2024) Gege Akutami ha ufficialmente concluso il manga dicon la rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha all’inizio di questo autunno, e la serie non ha davverodi tornare presto con un seguito.è stata solo una delle serie d’azione di successo di Shueisha che si è conclusa quest’anno, ma è sorprendentemente l’unica serie di cui i fan chiedono immediatamente di vederne di più. Perché a differenza di alcuni degli altri finali visti in serie come My Hero Academia,giunge davvero al termine poco dopo la battaglia finale, con molti misteri che circondano ancora i personaggi. Ma dovrebbe rimanere così.termina in un modo abbastanza conclusivo, ma ha ancora molto spazio da esplorare con i suoi personaggi e il loro potenziale futuro.