Il Tolentino ritrova il Monturano dopo il ko di Coppa Passarini | Abbiamo una grande voglia di rivalsa

(Di domenica 27 ottobre 2024) "dil’ultimo periodo non particolarmente positivo a livello di risultati, il gruppo vuolere la vittoria e oggi è un’occasione da sfruttare". Parla così il tecnico delPaolo, presentando la sfida esterna contro il, in programma alle 14.30. "I ragazzi – dice il tecnicoi – si sono allenati molto bene in settimana, mettendomi in difficoltà per le scelte di formazione e di questo sono felice. Significa che il gruppo c’è e vuole invertire subito la rotta". Ilche affronta ilper la terza volta in stagione: i cremisi hanno già affrontato i calzaturieri per i quarti di finale diMarche, uscendo sconfitto nel doppio turno per un gol subito al ritorno negli ultimi minuti.