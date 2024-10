Ilgiorno.it - Il talento dei piccoli critici teatrali

(Di domenica 27 ottobre 2024)crescono. Si è tenuta nei giorni scorsi la cerimonia di premiazione dei vincitori del Concorso di Critica Teatrale, organizzato dal Teatro Manzoni di Monza in collaborazione con l’A.N.C.T. (Associazione NazionaleTeatro). Il primo premio è andato a Amin Radwa (Hensemberger) per la recensione dello spettacolo “Re Lear è morto a Mosca“. Secondo premio ex aequo, ancora ad Amin per la recensione di “La semplicità ingannata“, insieme a Pietro Summa (Liceo Zucchi) per le recensioni dei due spettacoli “Una notte sbagliata“ e “Muri“. Al terzo posto (ex aequo) Gaia Sironi (Liceo Zucchi) per la recensione di “Muri“ ed Emanuele Oriano per “L’arte della commedia“.