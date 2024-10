I palazzi di Modena Perché la storia abita qui (Di domenica 27 ottobre 2024) di Matteo Giannacco Anche le case hanno un’anima. Le stanze conservano memoria di chi le ha vissute, ben oltre l’orizzonte temporale di una vita umana. Scale, giardini nascosti, antiche cucine, passaggi segreti e persino balconi. Tutti ‘elementi’ che custodiscono storie, volti ed emozioni, come suggerisce la scrittrice Daniela Ori nell’introduzione. A spasso nelle dimore storiche della città di Modena si è tuffato Gabriele Sorrentino, narratore prolifico e sempre pronto a nuove sfide, che grazie a Edizioni della Sera ha appena dato alle stampe la sua ’Guida ai palazzi di Modena. Viaggio romantico tra i palazzi storici della città’ (pp. 300 Euro 17,90). Ilrestodelcarlino.it - I palazzi di Modena Perché la storia abita qui Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di domenica 27 ottobre 2024) di Matteo Giannacco Anche le case hanno un’anima. Le stanze conservano memoria di chi le ha vissute, ben oltre l’orizzonte temporale di una vita umana. Scale, giardini nascosti, antiche cucine, passaggi segreti e persino balconi. Tutti ‘elementi’ che custodiscono storie, volti ed emozioni, come suggerisce la scrittrice Daniela Ori nell’introduzione. A spasso nelle dimore storiche della città disi è tuffato Gabriele Sorrentino, narratore prolifico e sempre pronto a nuove sfide, che grazie a Edizioni della Sera ha appena dato alle stampe la sua ’Guida aidi. Viaggio romantico tra istorici della città’ (pp. 300 Euro 17,90).

